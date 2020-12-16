غدا.. نيفين رجب ضيفة ”الساقية”

تستقبل ساقية الصاوي حفل غنائي للمغنية الشابة "نيفين رجب" غدا الخميس، على مسرح الحكمة الساعة السابعة والنصف مساءً.

شاركت نيفين رجب فى العديد من الحفلات بدار الأوبرا المصرية، ومركز الدبلوماسيين الأجانب ومهرجان القلعة للموسيقى والغناء، كما ساهمت بالمشاركة فى العديد من الحفلات الخيرية.

يذكر أن المطربة نيفين رجب نشأت فى أسرة فنية فوالدها المايسترو الدكتور رضا رجب عازف الكمان الشهير.

وتودّع ساقية عبدالمنعم الصاوى عام 2020 بتنظيم حفل عرائس للملك محمد منير وفرقته الموسيقية ليلة رأس السنة مساء الخميس 31 ديسمبر الساعة 8 مساءً على مسرح الحكمة.

ومن المقرر لعب مجموعة من أغنيات الكينج بروح مصرية مع العرائس التى تشكل معًا تجسيدًا لحفلاته الحقيقية، واختارت الساقية شعار "New Year يعنى منير".

وتم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة"، كما سيتم عرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.