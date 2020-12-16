نانسي عجرم تهنئ شعب البحرين باليوم الوطني

هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم شعب البحرين بمناسبة اليوم الوطني .

كتبت نانسي تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، : لأهلنا بالبحرين، كل سنة وانتو بخير بمناسبة #العيدالوطنيالبحريني وان شاء الله كل إيامكن أفراح وأعياد وإزدهار وأمن وأمان... كل الحب

يشار إلى أن آخر أغنيات نانسي عجرم "إلى بيروت الأنثى" من قصيدة تحمل نفس الاسم للشاعر الكبير نزار قباني، ٔلحان هشام بولس، وتوزيع باسم رزق.

الجدير بالذكر وكشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن الفنانة نانسي عجرم دخلت في خلاف مع مواطنتها إليسا بالخطأ بسبب مسؤولي حسابها على موقع التدوين الاجتماعي تويتر والذي أشعل الامر بعدة تغريدات.

وقالت نضال الأحمدية بحسب وسائل إعلام لبنانية إن الأشخاص المسؤولين عن حساب نانسي عجرم بـ تويتر تسببوا في توريطها مع إليسا، لافتة إلى أن إليسا أذكى من نانسي عجرم.

بينما واصلت إليسا تعليقها على أزمتها مع الفنانة نانسى عجرم حول من منهما "نمبر 1" من حيث الأعلى مشاهدة من خلال أعمالهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى ويوتيوب وموقع أنغامى .

وعلقت إليسا من خلال تغريدة عبر تويتر :" أنا حالة برا التصنيف .. بس هيك".

من السبب في تورط نانسي عجرم في الخلاف مع إليسا؟ .. اعرف الحكاية

يذكر ان حد الخلاف بين الفنانتين وصل الى التراشق بالألفاظ، حيث غرَّدت نانسي عجرم: "نهاركن سعيد.. كلو مصداقية .. إن كان بالأغاني أو بالكليبات أو بالحفلات أو بالنجاحات أو بالإطلالات.. وحتى بالأرقام، ما بدها القصة غير Calculator".

وأضافت نانسي : "بفكروا إنو المهذب ما بيعرف يرد.. لأ المهذب ما بِرِد لأنوا ما تعود ينزل لمستوى السخافات".