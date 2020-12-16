أيمن بهجت قمر يرد على انتقاد تفاعله الدائم مع جمهوره عبر السوشيال ميديا

القاهرة - محمد ابراهيم - علق السيناريست أيمن بهجت قمر على الهجوم الشديد الذي يتعرضله دائمًا بسبب حرصه الدائم على الرد على تعليقات جمهوره، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع "تويتر".

كتب أيمن بهجت قمر تغريدة جديدة قال فيها :"فيه ناس بتلومني إني بتجاوب مع التعليقات وكإني مش واحد من الناس اللي بتكتب لي لا انا بني آدم زيهم وبتنرفز وبرد وحتى في الشارع ممكن تلاقيني بشد مع سواق تاكسي، احنا ناس طبيعية، والنعمة اللي احنا فيها من محبة الناس فبلاش يبقى الطبيعي إنك نجم وتتعالى، كلنا على باب الله والدنيا دواره".

وفي سياق آخر، يواصل السيناريست أيمن بهجت قمر التحضير لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح"، وهو من بطولة حسن الرداد، فتحي عبد الوهاب، ريهام عبد الغفور، مي عمر، بيومي فؤاد، أحمد بدير، ومن إنتاج أحمد السبكي، إشراف عام محمد أحمد السبكي، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد حماقي.