سميحة أيوب تكشف موقفا إنسانيا لزوجها مع طليقها.. وتؤكد: الزوجة الثانية تخلق أزمات

كشفت الفنانة سميحة أيوب، موقفها من أن تكون زوجة ثانية، أو أن تتزوج من رجل مرتبطا بأخرى.

وقالت سميحة خلال حلولها ضيفة على برنامج «It’s Show Time» على قناة «CBC» للإعلامية هبة الأباصيرى، إنها تعلم أن موقف الزوجة الثانية يولد أزمات ونوعا من الغيرة وبالتالى هناك رفض للكثير من السيدات أن تكون زوجة ثانية وأنا واحدة منهن.

وقالت سميحة أيوب إن زوجها الراحل الكاتب سعد الدين وهبة كان رجلا عظيم النفس، موضحة أنه سمح لها بالسفر في رحلة عمل مع طليقها، الفنان الراحل محمود مرسي.

وتابعت قائلة «قال لي إنه يعلم أن محمود مرسي رجل شريف، وأنها أهل للثقة، وليس لديه سبب للخوف» مشيرة إلى أنه عندما كتب "المحروسة 85" كتب دور الصحافي الكبير خصيصا لمحمود مرسي، وكانت هي البطلة أمامه في دور سكرتيرته.