فقدت صديقا وأخا ورفيق رحلة.. سميرة سعيد تنعى نور الدين صايل

الإعلامي والسينمائي المغربي

نشرت الفنانة سميرة سعيد تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تنعى فيهالراحل نور الدين صايل والذى وفاته المنية أمس.

وقالت سميرة: "فقدت البارحة صديقا وأخا ورفيق رحلة من أنبل الأشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي .. كان لي سندا كبيرا في مواقف كتيرة قيمةً وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة .. رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل".

توفى المخرج المغربى نور الدين الصايل، متأثرا بفيروس كورونا وذلك حسب ما نشره موقع القناة الثانية المغربية، التي أشارت إلى أن الراحل فارق الحياة بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء عن عمر يناهز 74 عاما.

ويعد نور الدين صايل، من أشهر الإعلاميين والنقاد السينمائيين بالمغرب، ولد عام 1947 بمدينة طنجة، قام بتنشيط عدد من البرامج الإذاعية والتلفزية حول السينما في المجال الأدبي، ساهم الصايل، في كتابة سيناريو أفلام محمد عبد الرحمن التازي.