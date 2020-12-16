دنياي بكم تحلو .. ماجدة الرومي توجه رسالة مؤثرة للجمهور في عيد ميلادها

نشرت الفنانة ماجدة الرومى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه رسالة الى جمهورها الذى هناها بعيد ميلادها.

وقالت ماجدة : "كلماتكم وأمنياتكم أسعدت قلبي.. دنياي بكم تحلو وأيامي معكم تزهو وتُزهر أملًا وإيمانًا بغد أفضل يحل على العالم أجمع.

كل الحب والشكر لكلٍّ من الفنّانين والاعلاميين والاصدقاء والاحباء الذين عايدوني بعيد ميلادي.. وأصدق تمنّياتي للجميع بالصحة والسلام وراحة البال.. بكل إحترام".

احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.

وهنّأت المطربة اللبنانية نجوي كرم ، بتغريدة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ماجدة الرومي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".

وكتبت نجوي كرم: "سنة عن سنة بتبقي الأرقى ومَثل فنّي قدوة لكتار من اللي بيحبّوا يستمرّوا على مستوى الوطن عقبال الـ ١٠٠ سنة".

وتحتفل المطربة الكبيرة ماجدة الرومي عيد ميلادها يوافق 13 ديسمبر، وهي ابنة الموسيقار الكبير حليم الرومي ووالدتها ماري لطفي المصرية من مدينة بورسعيد الباسلة.

ووعت ماجدة الرومي على الدنيا وهي تغنّي وهي ابنة العشر سنوات كان كلّما رآها أحد من الجيران وقال لها "غنّي لنا " ؟، وكان أوّل تسجيل غنائي لها هو ترتيل كنيسة حفظته عند الروم الكاثوليك بعنوان "ميلادك"، "الهوا هوايا"، "عيون القلب".