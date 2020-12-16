رغم كل شيء.. إليسا توجه رسالة دعم لشعب بيروت

كتبت الفنانة اللبنانية تويتة جديدة دعما للشعب بيروت، وذلك عبر حاسبها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ونشرت إليسا صورة لبيروت و علقت قائلة : رغم كل شيء .

وكانت قد هاجمت الفنانة إليسا حكومة لبنان بعد اغتيال العقيد منير أبو رجيلي.

وغردت إليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "ضحية جديدة من ضحايا الإجرام بلبنان العقيد المتقاعد منير أبو رجيلي. يبدو معو معلومات خايفين منن "مجموعات الأمونيوم" بلبنان وقرروا تصفية كل مين عندو حقيقة. مش حاضرينو هالفيلم نفسو بعد اغتيال الشهيد رفيق الحريري؟".

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية أن الفنانة نانسي عجرم دخلت في خلاف مع مواطنتها إليسا بالخطأ بسبب مسئولي حسابها على موقع التدوين الاجتماعي تويتر والذي أشعل الأمر بعدة تغريدات.

وقالت نضال الأحمدية بحسب وسائل إعلام لبنانية إن الأشخاص المسئولين عن حساب نانسي عجرم بـتويتر تسببوا في توريطها مع إليسا، لافتة إلى أن إليسا أذكى من نانسي عجرم.

ومن القرارات المهمة التي اتخذتها ملكة الإحساس في حياتها، تبني طفل ترعاه؛ ليعوضها شعور الأمومة بعدما حُرمت منه، بسبب عدم قدرتها على الإنجاب، لعلاجها من سرطان الثدي الذي أصابها قبل عامين.

وقالت إليسا من قبل، في أحد الحوارات التليفزيونية، إنها ليست نادمة على عدم اتخاذ قرار الزواج، ومن الممكن أن تتبنى طفلا تخلى عنه أهله، وتبث في حياته السعادة والأمل.