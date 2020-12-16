محمد الشرنوبى يروج لـ مسلسل لؤلؤ بهذه الطريقة.. شاهد

روج الفنان محمد الشرنوبى ، لـ مسلسل لؤلؤ وذلك من عبر خاصية " الستورى " بحسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

حيث قام بنشر بوستر المسلسل وكتب قائلا " استنوا مسلسل لؤلؤ يوم 27 ديسمير على قناة on " .

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مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

مسلسل "لؤلؤ"، من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، وتم ترشيح عدد من الفنانين للمشاركة فى البطولة، وتم ترشح كل من أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.