ميدو عادل للـ "الچوكر": أرفض تقديم أخواتي البنات للأدوار الجريئة

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان ميدو عادل خلال استضافته في برنامج "الچوكر" والذي يذاع عبر منصة WATCH iT، أنه يقبل أي أدوار جريئة تقدم له، بشرط واحد ألا تخدش حياء بناته فيما بعد عندما يشاهدون أي عمل يقدمه.
وتابع تصريحاته مع الإعلامي "محمود فكري"، أنه يرفض تمامًا أن تقدم إحدي أخواته البنات أي عمل به مشاهد جريئة أو خادشة للحياء، ولا يوجد منا من هو ملاك وفي كل الأحوال أراعي جيدًا ما أقدمه وفي نفس الوقت ليس لدي أي تحفظ علي أي دور أو عمل فني.
يذكر أن برنامج الچوكر يعرض كل يوم سبت من كل أسبوع في تمام العاشرة صباحًا، ينتمي لنوعية برامج الكوميديا الساخرة والفانتازيا، وهو فورمات جديد من نوعه يقدم لأول مرة في مصر والعالم العربي، ويستضيف عدد من مشاهير الفن والطرب.
ويقدمه المذيع "محمود فكري" الذي يخوض هذه التجربة للمرة الأولي، قادمًا من عالم الدعايا والإعلان، كما كشف البرومو الذي طُرح سابقًا عن بعض من ضيوف البرنامج وكان أبرزهم النجم "أحمد زاهر" و"ميدو عادل" و"محمد ثروت" والنجمة "راندا البحيري" والممثل الشاب "تيام مصطفي قمر" والمطرب "عمر كمال".
ومن الجدير بالذكر، أن البرنامج من إنتاج شركة
Reload للمنتج "هادي عادل"، وهي شركة رائدة في مجال الدعايا والإعلان.