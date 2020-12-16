هنا الزاهد تحقق حلم الراحل طلعت زكريا

كشفت الفنانة هنا الزاهد، عن البدء فى تحقيق حلم الفنان الراحل طلعت زكريا والتى تعتبره والدها والعمل بعنوان "ساشا" والذى كان يعد حلم حياته.

وقالت هنا الزاهد، فى لقاء ببرنامج et بالعربى : "ساشا من تأليف أبويا الله يرحمه، طلعت زكريا هو اللي مألفه وكاتب الفكرة بتاعته، كنت نفسي أعمله من زمان، بقالي سنتين نفسي أعمله بس مكنش في فرصة، وأنا مبسوطة أوي بسبب كده".

وقالت هنا : ان العمل يتم تحويله ايضا الى عمل مسرحى جديد ومن المقرر ان تعرض فى السعودية.

وتقوم حاليا هنا الزاهد، بتصوير دورها فى مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، وينتمي المسلسل لنوعية أعمال الـ45 حلقة، ويعتمد على حكايات منفصلة كل حكاية في 5 حلقات، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، من إخراج خالد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سينرجي" والمنتج كريم أبو ذكري.