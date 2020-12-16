شاهد.. داليدا خليل ترد على اتهامها بتقليد ميريام فارس

تحدثت الفنانة داليدا خليل لـ "دوت الخليج" عن تشبيهها بالفنانة ميريام فارس.

وقالت داليدا إن ميريام فارس تتميز بلونها الخاص وفنها المختلف، وكل شيء تقوم به تقدمه بشكل مختلف تماما، مؤكدة أنه لا يوجد تشابه بينهما فى أى شيء.



وأكدت داليدا، في تصريحاتها لـ "دوت الخليج"، أنها تخاف من المقارنة بأى فنان آخر، فهى تقدم لونا جديدا من الفن.

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كانت المطربة اللبنانية داليدا خليل، حلت ضيفة على موقع "دوت الخليج"، وذلك لتكريمها وللتحدث عن آخر أعمالها الفنية.

وكشفت داليدا خليل عن كواليس أحدث كليباتها الغنائية "شيك أوي" وقالت: "الكليب أخذ تحضيرا 3 سنوات لأن الظروف كانت صعبة جدًا في السوق في الوطن العربي، إضافة إلى ظروف الكورونا".

وأضافت: "تعمدنا طرح الكليب في إطار استعراضي، المخرج اشتغل بحرفية عالية وعالمية، ولذلك وصلنا لدرجة محترفة تليق بالمشاهد، من أول الصورة لحد الرقص والاستعراضات".

وتطرقت داليدا خليل، إلى تحضيراتها الفنية الجديدة في السينما والدراما والمزيكا، وتحدثت بالتفصيل عن تجربة ديو المشاهير مع راغب علامة، وهل هناك مشروع آخر سيجمعها معه أم لا، كما تطرقت للحديث عن تعاونها مع زياد برجي وتفاصيل التعاون بينهما.

كما تحدثت داليدا خليل عن تجربتها ومعاناتها مع فيروس كورونا، كما ردت على تشكيك بعض الفنانات في جائحة كورونا واللقاح الجديد، مثل هيفاء وهبي ونسرين طافش.