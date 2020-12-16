مصطفى داغر ينتهي من تصوير دوره بمسلسل"جمال الحريم"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهى أمس الفنان الشاب مصطفى داغر، من تصوير دوره فى مسلسل "جمال الحريم"، حيث بدأ "داغر"، تصوير مشاهده منذ شهر أغسطس الماضي.

ويجسد داغر في المسلسل دور "حدوته" الذي يعمل بأحد البارات وتدور داخله أغلب أحداث حلقات العمل.

جدير بالذكر أن يشارك فى مسلسل "جمال الحريم" نخبة من النجوم المتميزين، على رأسهم النجمة اللبنانية نور والنجم خالد سليم والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أشرف مصيلحى، ومن إخراج منال الصيفى، وتأليف سوسن عامر، وإنتاج شركة سينرجى.

ويذاع المسلسل على قناة

DMC فى الساعة الثامنة مساء، والثالثة صباحا، والثانية عشر والنصف ظهر، كما يذاع على قناة دى ام سى دراما فى الساعة 11 مساء، والتاسعة صباحا، والرابعة الا ربع عصرا.