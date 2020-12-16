مادونا تزين شجرة الكريسماس مع أبنائها.. صور

شاركت النجمة العالمية مادونا جمهورها ومحبيها لحظات تزين شجرة الكريسماس مع أبنائها، وسط أجواء أسرية مرحة وبعيدا عن أجواء التوتر.

وظهرت مادونا في فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام مع أربعة من أبنائها منهم الطفلتان اللتان تبنتهما منذ أكثر من عامين.

كانت مادونا خلال الفترة الماضية تعرضت لإصابة في ركبتها خلال تقديمها لفقرة استعراضية في جولتها العالمية madame x، ورغم ذلك شاركت في تظاهرات لمناهضة العنصرية ضد ذوي البشرة السمراء.

يشار إلى أن آخر ألبومات مادونا الغنائية البوم madame x في مايو 2019.

وكانت مادونا اعترفت بخيانتها لأزواجها أكثر من مرة بكل جرأة حيث خانت زوجها ابن الرئيس الأمريكي جون كيندي مع شون بون وأيضا زوجها المخرج البريطاني جاي ريتشي مع لاعب كرة البيسيول المعروف اليكس روديجرز.

وحصلت مادونا، على موافقة عائلة الراقص مالك ويليمز، على زواجهما؛ بسبب فارق العمر بينهما، الذي يصل إلى 36 عامًا، فهي تبلغ من العمر 61 عاما، بينهما هو ذو 25 عامًا.

وقال والد ووالدة مالك ويليمز، الراقص في فرقة مادونا الاستعراضية، إنهما وافقا على زواج ابنهما من النجمة العالمية لأنها جعلتهما يشعران بالطمأنينة حول مستقبله وأنها ستهتم به، بحسب ما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية.

-خلاف مادونا مع طليقها جاي ريتشي :

وطالب المخرج البريطاني جاي ريتشي القضاء بالتدخل لإصدار أمر في قضية حضانته لابنه روكو من زوجته السابقة المغنية العالمية مادونا رغم تسوية الخلافات بينهما في 2016 والاتفاق على استقرار " روكو" في لندن مع والده.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن جاي ريتشي تقدم بطلب للمحكمة الاثنين الموافق 23 ديسمبر أي قبل يوم من الاحتفال بعيد الكريسماس، مشيرة إلى الخلاف بين مادونا وزوجها السابق بسبب المكان الذي ستقضي فيه المغنية الأمريكية عيد الكريسماس مع أبنائها وهو ما يتسبب في عدم تواجد جاي ريتشي مع نجله روكو.

ولفتت ديلي ميل إلى أن الخلافات بين مادونا وجاي ريتشي بسبب أعياد الكريسماس تجددت من جديد ، لافتة إلى أنه خلال عام 2015 أمر القاضي " روكو" بعودته إلى ولاية نيويورك لقضاء الكريسماس مع والدته ولكن محامي والده أكد أنه لا يرغب في الاحتفال بعيد الكريسماس مع مادونا.