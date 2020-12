77 مليون دولار.. إيرادات فيلم The Croods: A New Age هذا الأسبوع

حقق فيلم The Croods: A New Age إيرادات بلغت 76,782,010 مليون دولار أمريكي حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية حصد 24 مليون دولار أمريكي وحول العالم 52 مليون دولار أمريكي.

وتدور أحداث الفيلم حول العودة من الجديد عائلة كرود التي تعيش في عصور ما قبل التاريخ للمشاركة في مغامرة جديدة، حيث يدخلون هذه المرة في تحد جديد أمام أسرة بيترمان الذين يدعون التفوق عليهم.

وفي المركز الثاني جاء فيلم Half brothers الذي وصلت إيراداته في هذا الأسبوع لـ 490 ألف دولار أمريكي.

واحتل المركز الثالث فيلم Elf الذي حقق 400 ألف دولار أمريكي، أما المركز الرابع جاء فيلم Freaky بإيرادات بلغت 315 ألف دولار أمريكي. وتدور أحداث الفيلم حول تبادل أجساد بين فتاة في المدرسة الثانوية وقاتل متسلسل مختل، تكتشف الفتاة أن يجب عليها العودة لجسدها خلال 24 ساعة قبل أن تصبح محبوسة في جسد القاتل للأبد.

ودخل إلى السباق لهذا الأسبوع فيلم How the Grinch Stole Christmas 268 ألف دولار أمريكي، وفي المركز السادس فيلم The war with grand pa 266 ألف دولار أمريكي.