زينة شكرتها.. راغدة شلهوب تكشف كواليس حلقة توأم أحمد عز

تحدثت الإعلامية راغدة شلهوب، عن حلقة أثارت جدلا كبيرا بعد تناولها قضية الفنانة زينة والفنان أحمد عز.

وقالت الإعلامية راغدة شلهوب، إن بعد هذه الحلقة قامت الفنانة زينة بالاتصال بها لتشكرها عن وقوفها بجانبها بالرد والتوضيح للجمهور بعض من الحقيقة التى يتجاهلها البعض.

وأكدت "راغدة " أن هذا هو الطبيعى التى تقوم به فى جميع حلقاتها، فهى لا تقف مع أحد ضد أحد ولا أساند أحدا ضد الآخر.

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