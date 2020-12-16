فنانة بمعنى الكلمة ومننا.. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة لوزيرة الثقافة

وجه الملحن أيمن بهجت قمر، رسالة تقدير إلى وزيرة الثقافة بسبب مجهودتها في النهوض والرقي بقطاع الثقافة في مصر. وغرد أيمن بهجت قمر، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر: "حقيقي انا بقدر وبحترم جدا وزيرة الثقافه د. ايناس عبدالدايم. وتابع: "فنانة بمعنى الكلمة ومننا .. شكرا لكل موقف جدع وشكرا لتقديرك لينا". ‎جدير بالذكر أنه تقرر الاحتفال باللغة العربية فى 18 ديسمبر من كل عام لكونه اليوم الذى أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 فى ديسمبر عام 1973 باعتماد اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل فى الأمم المتحدة بموجب اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذى لمنظمة اليونسكو.

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