رانيا يوسف عن واقعة التحرش الجماعي بفتاة ميت غمر: كلاب بشرية

علقت الفنانة رانيا يوسف علي قضية التحرش بفتاة تدعى بسنت.

وغردت رانيا يوسف عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتامعى تويتر : " من جديد نستيقظ على ضحية جديدة من ضحايا الكلاب البشرية، تابعت قضية بسنت فتاة ميت غمر الشجاعة التي قدمت بلاغا تتهم فيه سبع متحرشين بالتحرش بها اثناء تواجدها في إحدى طرق المواصلات".

وتابعت : "لابد من تعديل عقوبة المتحرشين والاغتصاب لتصل إلى الإعدام لأننا نجد ان عدد كبير منهم يجد ان الأمر سهل ومباح بأن يتحرش أو يغتصب امرأة، أساند البنت المصرية بسنت في حقها الكامل باللجوء للقضاء في قضيتها وحمايتها من محامي الجناة وأفراد عائلتهم الذين هددوها حسب تصريحاتها".

تسببت واقعة التحرش الجماعى التي تعرضت له إحدى الفتيات بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية الخميس الماضي، في حالة من الجدل الشديد بين أبناء مدينة ومركز ميت غمر خاصة ومواطنى الدقهلية عامة، وانقسم الجميع إلى فريقين فريق يدعم الفتاة أيا كان لبسها وفريق يعارض الفتاة بسبب لبسها الخليع وأسلوبها على صفحات التواصل الاجتماعي وإنستجرام.

وجاء الهجوم الشديد عليها أكثر من الدفاع مما أدى إلى قيام الفتاة التى تدعى ياسمين . م . ال وشهرتها بسنت حطبة ٢٣ عاما طالبة بكلية زراعة عين شمس إلى إطلاق عدة استغاثات عبر حسابها على "تويتر " تستغيث من تعرضها للتهديد من قبل أهالي الشباب الـ٧ الذين اتهمتهم بالتحرش وقررت النيابة حبسهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

كما أكدت الفتاة أنها تلقت عددا من رسائل التهديد عبر حسابها على إنستجرام من مجموعة من أقارب الشباب بأنه فى حالة عدم تنازلها عن البلاغ هيرموا في وشها مياه نار كما أطلق عدد من متابعيها هاشتاج #إدعم_بسنت للمطالبة بمحاكمة عاجلة للشباب ال ٧ المتهمين بالتحرش وحمايتها من تهديدات أقاربها.

ومن جانبه قال خالد البري، محامي المتهمين إن ما تقوله الفتاة عار تماما من الصحة حيث إن أسر الشباب السبعة المحبوسين يتعرضون لابتزاز للتنازل عن المحضر حيث طلبت الفتاة مبلغ مالي كبير من كل واحد منهم للتنازل عن المحضر لكننا لن ندفع لها جنيه واحد مضيفا ان 5 من أبناء ميت غمر تقدموا ببلاغات اليوم ضد الفتاة بقسم شرطة ميت غمر اتهموها فيها بالتحريض على الفسق والرذيلة، وأرفقنا بالمحاضر بعضًا من الصور الفوتوغرافية التي تنشرها الفتاة على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي لاتخاذ اللازم تجاهها.