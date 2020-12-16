شاهد.. ريهام عبد الغفور فى سيلفى جديد: اخترت أبقى مرتاحة أكتر ما...

وجهت الفنانة ريهام عبد الغفور نصيحة لجمهورها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ونشرت صورة لها بدون ميكاب برفقة كلبها، مصحوبة بتعليق "فى مرحلة عمرية معينة الواحد بيختار راحته النفسية على حساب أى حاجة تانية.. أنا حالياً مختارة أبقى مرتاحة أكتر ما أبقى ناجحة أو حتى مبسوطة".

وتعيش النجمة النجمة ريهام عبد الغفور، حالة من النشاط الفنى سواء على مستوى الدراما أو السينما، فبعد نجاحها فى مسلسل "إلا أنا"، تبدأ تحضيرات شخصيتها فى فيلم "ليلة عيد" بطولة يسرا، وتدور أحداث الفيلم حول 6 بطلات، لكل منهن حكاية مختلفة، ويناقش قهر المرأة فى المتجمع، وإخراج سامح عبد العزيز، والفيلم بطولة غادة عادل وسميحة أيوب وصابرين وسيد رجب ومحمد لطفى.

فيلم "ليلة العيد" يتحدث عن قهر المرأة بشكل عام، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد، ويستعرض العديد من جوانب القهر الذى تقع على المرأة، عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب.

ريهام تحرص على الترابط الأسرى دائما في حياتها الشخصية، حيث نشرت صورة عبر إنستجرام، تجمعها بعائلتها، ويظهر بها والدها الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، وعلقت عليها: "ربنا يخلى لنا أهالينا ويبارك فى صحتهم وعمرهم يارب".

وكانت ريهام قد لفتت الأنظار إليها بعد رقصها بفستانها على السجادة الحمراء فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الدولى والذى عقد قبل عدة أيام.