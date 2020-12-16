ولاء غير طبيعي.. نرمين الفقي تدعو للرفق بالحيوان

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة جديده لها تجمعها مع كلبها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت نرمين الفقي علي الصورة قائلا :" #للاسف_فيه_ناس_معندهمش_ثقافه#الرفق#بالحيوان _وفي_الحقيقه_هوا كآن ضعيف_لا حول له ولا قوة_عنده ولاء غير طبيعي# " .

وآخر أعمال الفنانة نرمين الفقى مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادي يازبادي" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتي من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

وتعيش الفنانة نرمين الفقى، حالة من النشاط الفني حاليًا، حيث تشارك في بطولة مسلسلين دفعة واحدة، أولهما مسلسل "لؤلؤ" مع الفنانة مي عمر، المقرر البدء في تصويره مطلع شهر أغسطس المقبل، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، في 45 حلقة ويشارك في بطولته كل من أحمد زاهر، إدوارد، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا.

كما تشارك نرمين الفقى فى بطولة مسلسل "شارع 9"، المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف حسن مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق، ويشارك في بطولته، رانيا يوسف، أحمد وفيق، محمود عبد المغنى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمد الدمرداش.

مسلسل "شارع 9" يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سويًا مسلسل "بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي وعبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى وطارق صبرى وعدد آخرمن الفنانين.

وتشارك نيرمين حاليا في تصوير مسلسل "نسل الأغراب" تجسد نرمين ضمن أحداث مسلسل شخصية غجرية صعيدية وتقدمها بشكل مختلف وجديد عن أعمالها السابقة، وتراهن عليها بقوة كما صرحت من قبل معربة عن سعادتها مع العمل مع كل أبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا وأمير كرارة ومن تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج سينرجى.

مسلسل "نسل الأغراب" ملىء بالأحداث، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق وصراع قوى بين بطلي العمل، كما أن المسلسل يتضمن العديد من المواقف المؤثرة والانسانية رغم مضمونه التنافسى.