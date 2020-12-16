تعاقدت الفنانة جميلة عوض على بطولة فيلم "المحكمة"، الذي يجري التحضير له حاليًا، استعدادًا لبدء تصويره خلال الفترة المقبلة.
الفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين، وبطولة محمود عبد المغني وصابرين ونجلاء بدر وعدد من النجوم.
وأحدث أعمال جميلة عوض السينمائية هو فيلم "بنات ثانوي"، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، وقدمت "جميلة" خلاله دورًا جديدًا لم تقدمه من قبل، حيث جسدت شخصية فتاة في الصف الثالث الثانوي في مدرسة حكومية، ليناقش الفيلم مشاكل الفتيات والشباب في هذه السن.
أما دراميا فقد قدمت مؤخرا حكاية "لازم أعيش" من مسلسل "إلا أنا"، والتي حققت نجاحا كبيرا، حيث تناولت خلالها أزمة مرضى البهاق لأول مرة في الدراما المصرية، وشاركها البطولة نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، خالد أنور، وسلمى أبو ضيف وفراس سعيد وعدد آخر من الفنانين، من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم أحمدي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جميلة عوض تتعاقد على بطولة فيلم "المحكمة" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.