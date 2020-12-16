لوك مرعب.. ريهام سعيد تروج لمسلسل وادى الجن.. صورة

روجت الإعلامية والفنانة ريهام سعيد لمسلسلها الجديد وادي الجن عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت ريهام سعيد عبر حسابها علي موقع إنستجرام بوستر المسلسل حيث ظهرت بوك مخيف ومرعب وعلقت قائلة: "قريبا مسلسل #وادى_الجن قريبا".

مسلسل "وادي الجن" من إخراج حسام الجوهري، وبطولة عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب من بينهم خالد كمال وبشرى، ومن السعودية عبد الرحمن اليماني ومحسن منصور، ومن سوريا فراس سعيد، ومن العراق شمم الحسن، ومن لبنان سنتيا خليفة.

كما يجسد بطولة المسلسل العديد من الفنانين الشباب منهم يوسف عثمان وليلى أحمد زاهر وهنا داوود وحسن مالك، ليلى مذيعة سابقة في قناة دريم ممثلة وموديل قدمت العديد من الأعمال الفنية بتونس.