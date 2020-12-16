مفيش بينا عداوة.. رامي صبري يوجه رسالة لجمهور عمرو دياب.. ويكشف سبب غنائه محسود

كشف الفنان رامي صبري عن سبب خوضه لتحدي أغنية "محسود" للهضبة عمرو دياب.



وكتب عبر حسابه على فيسبوك": أولًا أنا عملت تحدي لأغنية محسود علشان حاجتين أولهم علشان الأغنية حلوة أوي وانا بحب النوع ده من الأغاني، ألحان صديقى الملحن خالد عز .. ثانيًا علشان اقول للناس كتير من الجماهير إن العلاقة بيني وبين الفنان الكبير عمرو دياب علاقة محترمة من عندي ومن عنده حتى الكلام اللي وحش اللي دايما بشوفه على السوشيال ميديا مكانش بيغير حبي واحترامي ليه بالعكس انا كنت بشتغل اكتر إني اعمل أغاني مهمة ه وده حصل اخيرا من انهارده عايز اكلم الجمهور الكبير جمهور عمرو دياب يفهم اني بحترم هذا الرجل وبحترم تاريخه جدا ومفيش بنا اي عداوه او كره ذي ما بعض الناس بتقول . مبروك الالبوم يا هضبه ودايما مشرفنا وفخورين بيك وشكرا لكلامك الحلو ".



‎واختتم بتهنئة صناع العمل وكتب: مبروك لكل صناع الاغنية الحلوة دى الشاعر الكبير تركى آل الشيخ، والملحن الكبير خالد عز والموزع الكبير عادل حقي".

وكان قد تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

وكان الهضبة قد وجه رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

ونشر عمرو دياب مقطعا من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وكان الهضبة قد أحيا مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين وذلك في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعا من أغنية "محسود".

يذكر أن الصفحة الرسمية للنجم الكبير عمرو دياب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد طرحت صباح أمس برومو أغنيته الجديدة "يا أنا يا لأ" والتي تعد أول أغنيات ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقي، ميكس وديجيتال ماسر أمير محروس، وفور طرح البرومو تصدر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكان عمرو دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي " أهي أهي" ، "أماكن السهر" ، "الجو جميل".