سامية الجزائري تعود للدراما بـ"الكندوش" وتثير الجدل بأحدث ظهور لها ..والنجوم يرحبون بها

سامية الجزائري تعود للدراما بأحدث المسلسلات التلفزيونية من خلال المسلسل الشامي الجديد "الكندوش". ولاقت عودتها تظاهرة حب واسعة عبّر عنها العديد من النجوم الذين يشاركونها البطولة وأبرزهم سلاف فواخرجي وايمن رضا وكندا حنا، كذلك لاقى ظهورها بأحدث صورها ترحبياً كبيراً من قبل جمهورها، بينما توقف البعض عند ملامحها المتغيّرة كثيراً عن السابق.

عودة سامية الجزائري الى الدراما السورية بـ "الكندوش"

النجمة القديرة سامية الجزائرية عادت إذاً بعد غياب الى الدراما السورية من خلال مشاركتها في المسلسل الجديد "الكندوش" المستوحى قصته من البيئة الشامية، ونشر العديد من النجوم صورها برفقتهم في كواليس التصوير معبرين عن ترحبيبهم الكبير بها وفخرهم لتعاونهم معها بأحدث أعمال جديدة لها.

ونشرت الفنانة سلاف فواخرجي مجموعة صور لها برفقة سامية الجزائري وابطال مسلسل الكندوش بينهم ايمن رضا وشكران مرتجى وحلا رجب، كاشفة عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها بهذا المسلسل الى جانب سامية الجزائري، ووجهت لها رسالة ترحيبية كتبت فيها :"حبيبة الكل الست #سامية_الجزائري، نورتي التصوير وبتخلقي فرح وضحك وين ماكنتِ ،وروحك الجميلة بعدها متل ماهي وأحلى كمان ...الله يحميكِ ويخليلنا ياكِ

سلاف فواخرجي علقت ايضا بطرافة على اللقطة الثانية التي جمعتها بسامية الجزائري ونجوم الكندوش وقالت :" أيمن قرر ياخد دور ال background لانو الست سامية ماحبت الحيط اللي ورانا"، في إشارة الى روح الدعابة التي تتمتع بها سامية الجزائري والتي اشتهرت فيها بالعديد من مسلسلاتها وبينهم مسلسل "هناء وجميل".

من جهته نشر النجم السوري امين رضا صورة لسامية الجزائري من كواليس تصوير العمل عبر حساباته على السوشيال ميديا، كذلك شاركت كندا حنا الجمهور بلقطات مميزة مع سامية الجزائري مبدية ترحيبها بعودتها للساحة الفنية.

صور سامية الجزائري تثير الجدل

احدث ظهور لسامية الجزائري في كواليس مسلسل "الكندوش" تناقله الجمهور والعديد من حسابات السوشيال ميديا، معبرين عن اشتياقهم لتمثيلها، بينما توقف البعض عند التغييرات الطارئة على ملامح نجمتهم حيث بدا وجهها ممتلئا بالتجاعيد بشكل بارز مقارنة بصورها قبل أعوام، ورغم ذلك حيّوا شجاعتها وجرأتها بالتصالح مع نفسها وسنوات عمرها، وعدم الإنجراف نحو عمليات التجميل كما تفعل العديد من زميلاتها، ووصفوها بالفنانة الجميلة قالباً وقلباً وروحاً.

كما استرجع بعض رواد السوشيال ميديا ذكريات نجمتهم في المسلسل الشهير "عيلة 7 نجوم" قبل 23 عاماً والذي شاركت فيه مع الممثل السوري ​أيمن رضا​ والممثلة السورية ​شكران مرتجى​ وتعود مجددا في "الكندوش" للمشاركة معهم.

مسلسل "الكندوش" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من المع نجوم الدراما السورية وابرزهم أيمن زيدان وأيمن رضا وحسام تحسين بيك وزهير عبد الكريم وأحمد الأحمد وأحمد رافع، وهو مأخوذ من واقع البيئة الشامية، ويروي قصة حي دمشقي عبر 60 حلقة، ويتضمن مجموعة من المقطوعات الموسيقية الشامية، التي كانت رائجة في الزمن الماضي.