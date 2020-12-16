سميرة سعيد والنجوم يبكون الناقد المغربي نور الدين الصايل بعد وفاته بسبب "كورونا"

نور الدين الصايل الناقد المغربي والمدير السابق للقناة الثانية والمركز السينمائي المغربي، توفي صباح اليوم الأربعاء بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء.

وفاة نور الدين الصايل وسميرة سعيد تودعه

نور الدين الصايل، توفي عن عمر ناهز 73 عامًا، ونعاه عدد من متابعيه وأصدقائه وعبروا عن مدى حزنهم لرحيله، ومن بينهم الفنانة المغربية سميرة سعيد، التي نشرت صورته عبر حسابها على انستجرام، وعلقت قائلة: "فقدت البارحة صديق وأخ ورفيق رحلة من أنبل الأشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي.. كان لي سندًا كبيرًا في مواقف كتيرة قيمةً وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة.. رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل".

حنان مسعودي ومروان غرناطي يودعان نور الدين الصايل

أما الإعلامي المغربي مروان غرناطي فكتب عبر حسابه على انستجرام صورة للراحل وعلق قائلًا: "الهرم نور الدين الصايل في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما قدم التعازي لأسرته وتمنى لروحه الرحمة.

الفنانة المغربية حنان مسعودي، ودعت الراحل ونشرت مقطع فيديو عبر انستجرام وكتبت: "غادرنا رجل عظيم.. السلام على روحه وكل تعازيّ لجميع أفراد الأسرة".

معلومات عن نور الدين الصايل

نور الدين الصايل جمع بين كتابة السيناريو والرواية والإنتاج، ويعتبر من أشهر العلامات الثقافية المغربية وأحد أسمائها اللامعين، وقد أسس الراحل في عام 1973 الفيدرالية الوطنية لنوادي السينما بالمغرب والتي لعبت دورًا رائدًا في نشر الثقافة السينمائية في المملكة.

ويعد بداية مساره في القناة التلفزية المغربية الأولى وفي القناة التلفزيونية الفرنسية "كنال بلوس أوريزون"، وتولى الراحل إدارة القناة الثانية منذ عام 2000 إلى عام 2003، ثم المركز السينمائي المغربي من 2003 إلى 2014.

نور الدين الصايل ولد في طنجة عام 1948، حصل على الشهادة العليا في الفلسفة كما كانت له مساهمات نقدية في مجال السينما، قبل الاشتغال في التلفزيون المغربي لينتقل بعد ذلك إلى قناة كنال بلوس الفرنسية.