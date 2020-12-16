جبت بيه شيبسي وشوكولاته| أروى جودة تكشف أول راتب تقاضته.. فيديو

كشفت الفنانة اروى جودة عن تفاصيل اول مرتب حصلت عليه في حياتها العملية، وقالت خلال ندوتها بموقع دوت الخليج إن "أول مرتب حصلت عليه كان 600 جنيه، وجبت بيه شيبسي وشيكولاته علشان بحب الاكل جدا".

وعن أكثر الأكلات التي لا تفضل تناولها إطلاقا قالت خلال ندوتها بموقع دوت الخليج: مستحيل أكل كبدة أو أرانب.

وأوضحت أروى أن أصدقاءها قرروا الهرب من المدرسة واصطحبوها معهم وبعد خروجهم من المدرسة ذهبت والدتها ووالدها للسؤال عنها ولم يجداها وهو الأمر الذى تسبب فى غضب شديد من جانبهما.

وأضافت: تلقيت "علقة موت" من والدتى وحرمت بعدها الهروب من المدرسة وقررت ألا أفعل ذلك مرة أخرى مع أصدقائى".

وكشفت الفنانة أروى جودة أنها تقرأ الآن عددا من السيناريوهات من أجل خوض تجربة فنية جديدة، بعد النجاح الذي حققته في مسلسل "نمرة اتنين" بحكاية "انت فين" مع آسر ياسين.

وأعربت أروى جودة عن سعادتها بأن تكون جزءًا من العمل، وأضافت: "أن أكون جزءا من هذا المشروع يعني لي الكثير، ففكرة المشروع مميزة، وكأنني أمثل في واحد من 8 أفلام مع ممثلين مختلفين وتحت إدارة مخرج مختلف. المحتوى أعجبني لا سيّما وأنه يتحدث عن العلاقات الإنسانية وعن الرقم 2 في هذه العلاقات".

وأضافت: "هذا هو أول تعاون لي مع المخرج هاني خليفة، وكان هناك تحدٍّ للظهور بأفضل نتيجة، فهاني خليفة يفكر بأدق التفاصيل، ويعطي الاهتمام لكلّ كلمة في السيناريو، ويجعل الممثل أغنى وأكثر عطاءً".

وحول الدور الذي تؤديه في الحلقة قالت أروى: "ألعب دور امرأة تقع بحب رجل لا يعرف ماذا يريد فهو دائم الحيرة، وفي نفس الوقت هو قادر على إقناعها بأنه معها 100%، ولأنها تحبه كثيرًا تسامحه دائمًا! أنا متحمسة جدًا لعرض "نمرة اتنين" على "شاهد VIP"، فأنا من المتابعين الأوفياء للمنصة، ووجدت فيها أفلاما ومسلسلات كثيرة أعجبتني، لذا فأنا فخورة بأن هذا العمل يُنتج لـ "شاهد VIP" وبأنني جزء من هذا المشروع الرائد بمستواه وأدائه وقيمته".

وكشفت أروى جودة عن الجانب الإيجابي الذي حدث لها بسبب الحجر المنزلي لفيروس كورونا، وقالت فى تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن هذا ساعدها كثيرا لأن تقترب من عائلتها.