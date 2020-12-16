نشرة الفن.. وفاة المغربي نور الدين الصايل.. القصة الكاملة لـ خناقة حمو بيكا وعمر كمال

تحدثت الفنانة داليدا خليل لـ "دوت الخليج" عن تشبيهها بالفنانة ميريام فارس. وقالت داليدا إن ميريام فارس تتميز بلونها الخاص وفنها المختلف، وكل شيء تقوم به تقدمه بشكل مختلف تماما، مؤكدة أنه لا يوجد تشابه بينهما فى أى شيء. وأكدت داليدا، في تصريحاتها لـ "دوت الخليج"، أنها تخاف من المقارنة بأى فنان آخر، فهى تقدم لونا جديدا من الفن.

تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه. "محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

توفى منذ قليل المخرج المغربى نور الدين الصايل، متأثرا بفيروس كورونا وذلك حسب ما نشره موقع القناة الثانية المغربية، التي أشارت إلى أن الراحل فارق الحياة بمستشفى الشيخ زايد بمدينة الدار البيضاء عن عمر يناهز 74 عاما. ويعد نور الدين صايل، من أشهر الإعلاميين والنقاد السينمائيين بالمغرب، ولد عام 1947 بمدينة طنجة، قام بتنشيط عدد من البرامج الإذاعية والتلفزية حول السينما في المجال الأدبي، ساهم الصايل، في كتابة سيناريو أفلام محمد عبد الرحمن التازي.

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم الفن، نستعرض أهم ما جاء فيها كالآتي:

انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، مشادات كبيرة بين المطرب الشعبى حمو بيكا وعمر كمال، وذلك بعد أن نشر كل منهما فيديوهات وصورا على حسابيهما الشخصيين بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".