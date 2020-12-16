عرض مسرحية "ديجافو".. اليوم

يقام اليوم العرض المسرحي "ديجافو" للمخرج أحمد فؤاد على خشبة مسرح الهناجر للفنون.
وينتجه قطاع الانتاج الثقافي برئاسة خالد جلال، العرض مستوحى من نص سويسرى للكاتب أولفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوى وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافى السويسرى ليتعرف الجمهور المصرى على الثقافة السويسرية.
العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لـ :تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، دعاية محمد ابراهيم، مساعدو الإخراج :أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.
يذكر ان الموسم الماضي من المسرحية شهد عروضا كاملة العدد، أوضح المخرج احمد فؤاد أن المسرح كان مكتمل العدد على مدار 10 أيام متواصلة من العرض، وسط إشادات كثيرة من الجمهور.
يذكر أن الموسم الثاني، توقف خلال فترة انعقاد مهرجان القاهرة السينمائي، لتعود العروض بعدها من 14 لـ 20 ديسمبر، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
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