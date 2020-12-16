عرض مسرحية "ديجافو".. اليوم

يقام اليوم العرض المسرحي "ديجافو" للمخرج أحمد فؤاد على خشبة مسرح الهناجر للفنون.

وينتجه قطاع الانتاج الثقافي برئاسة خالد جلال، العرض مستوحى من نص سويسرى للكاتب أولفيه شاشياري "إثبات العكس"، وترجمته منحة البطراوى وكان النص ضمن مجموعة مسرحيات للمركز الثقافى السويسرى ليتعرف الجمهور المصرى على الثقافة السويسرية.

العرض من إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان محمد دسوقى، والبطولة لـ :تامر نبيل، أحمد السلكاوي، محمـد يوسف، بسمة ماهر، رحمة أحمد"، ديكور أحمد آمين، أزياء مروة عودة، موسيقي محمد عبدالله، إضاءة أحمد الدبيكي، دعاية محمد ابراهيم، مساعدو الإخراج :أحمد رضا، مها سامى، محمد عبدالمحسن، تأليف أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحى "إثبات العكس"، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

يذكر ان الموسم الماضي من المسرحية شهد عروضا كاملة العدد، أوضح المخرج احمد فؤاد أن المسرح كان مكتمل العدد على مدار 10 أيام متواصلة من العرض، وسط إشادات كثيرة من الجمهور.

يذكر أن الموسم الثاني، توقف خلال فترة انعقاد مهرجان القاهرة السينمائي، لتعود العروض بعدها من 14 لـ 20 ديسمبر، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ حرصا على صحة وسلامة المواطنين.