سنه كبيسة.. أكثر من 10 فنانين رحلوا عن عالمنا فى 2020 .. تعرف عليهم

كورونا وأزمات صحية وموت مفاجئ .. هكذا خسر الوسط الفني في مصر والوطن العربي عدد كبير من الفنانين الذي وقع رحيلهم كالصاعقة على جمهورهم .

ويقوم موقع دوت الخليج برضد بوفيات نجوم الوسط الفنى خلال عام 2020 فى التقرير التالى :

- رجاء الجداوى

توفيت الفنانة رجاء الجداوييوم الاحد الموافق 5 من شهر يوليه ، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عن عمر يناهز 82 عاما. وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة لـ رجاء الجداوي وفاتها عبر فيسبوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون مامي في ذمة الله". ورحلت الفنانة رجاء الجداوي عن عالمنا بعد صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما، حيث تدهورت حالتها الصحية بشدة خلال الأيام الأخيرة.

- المنتصر بالله

توفي الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله يوم 26 سبتمبر ، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ. ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الأن، وينتظر أن يتم إنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى التي يمكث بها.

- حسن حسنى

كما توفى الفنان الكبير حسن حسني يوم 30 من شهر مايو ، قبل أن يكمل عامه الـ89 بعد رحلة عطاء كبيرة، أفنى خلالها عمره في عدد كبير من الأدوار الخالدة، حيث جسد الفنان حسن حسني العديد من الأدوار المتنوعة والمحتلفة سواء في السينما أو الدارما أو المسرح. وقدم حسن حسني على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم، إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

- محمود ياسين

توفي الفنان محمود ياسين عن عمر يناهز الـ 79 عامًا، يوم 14 من شهر اكتوبر بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في عدد كبير من الأعمال عبر رحلة فنية طويلة. ومن أبرز أفلام الفنان الراحل محمود ياسين، الرصاصة لا تزال فى جيبي، والذي قال عنه فى تصريحات سابقة، إنه تم التصوير في كافة المناطق الحقيقية التي جرت فيها وقائع الحرب وقتها وهي محافظات القناة" السويس" و" بورسعيد" و" الإسماعيلية" تحت إشراف قيادات الجيش المصري وقتها، والذين تابعوا كافة عمليات التصوير، وتدور أحداثه حول المجند الشاب" محمد" الذي يعود من غزة عقب نكسة 1967، وتربطه علاقة عاطفية بابنة عمه" فاطمة"، الفيلم قصة إحسان عبدالقدوس والاخراج لـ حسام الدين مصطفى وشاركه البطولة كل من نجوى إبراهيم وحسين فهمي ويوسف شعبان.

- سمير الاسكندرانى

توفى الفنان الكبير سمير الإسكندراني، يوم 13 من شهر اغسطس بعد مسيرة فنية حافلة عن عمر يناهز الـ82 عاما. وقدم سمير الإسكندراني، عبر مشواره الفني عشرات الأغاني المميزة مثل "مين اللي قال" و"طالعة من بيت ابوها" و"ابن مصر"، و"في حب مصر". يعد الفنان سمير الإسكندراني من أشهر النجوم الذين طاردتهم شائعات الوفاة، فقد لحقته هذه الشائعة أكثر من مرة، الأمر الذي دفعه للإعلان بأنه قرر اللجوء للنائب العام من أجل مقاضاة كل من يروج لشائعة وفاته، معبرًا عن إنزعاجه الشديد منها.

- سناء شافع

توفى الفنان الكبير سناء شافع ، يوم 12 من شهر اغسطس بعد صراع مع المرض. كان الفنان سناء شافع تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، وقام باجراء بعض الفحوصات الطبية.

شارك الفنان سناء شافع فى رمضان الماضى بمسلسل "ليالينا 80"، من بطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

- جورج سيدهم