الفنانون يردون على تحدي عمرو دياب ويغنون "محسود".. والهضبة يرد: أحسنتم وإيه الحلاوة دي!

شارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من إغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم .

عمرو دياب يرد على رامي صبري بعد غنائه "محسود" : ايه الحلاوة دي المنافسة بقت شديدة ونشر عمرو دياب مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وفور اطلاق هذه الدعوة شارك الشاعر تامر حسين عددًا من النجوم في تحدي لغناء مقطع من الأغنية وتحمس رامي صبري للمشاركة في التحدي حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته .

وعلق عمرو دياب على مشاركة رامي صبري في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر نشر فيها فيها الأغنية بصوت رامي وعلق قائلًا : الله الله الله إيه الحلاوة دي .. المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت .

كما شارك الشاعر تامر حسين في التحدي ونشر مقطعًا مصورا له وهو يغني محسود ، فيما علق عمرو دياب على الفيديو بعد أن اعاد نشره قائلًا : برافو ياتامر .

وشارك الفنان أحمد جمال هو الآخر في التحدي ونشر مقطعا مصورًا له وهو يغني محسود ، ورد عليه الهضبة معلقًا : الله يا أبو حميد أحسنت .

علق النجم الكبير عمرو دياب على غناء الفنان رامي صبري لمقطع من أغنيته الجديدة "محسود" وذلك بعد قبوله التحدي الذي أطلقه الشاعر تامر حسين والذي دعى فيه أصدقائه من المطربين للمشاركة بغناء مقطع من الأغنية.

ومن ناحية تصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر وذلك بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".