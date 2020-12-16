حصاد 2020: عام إنهاء الخلافات والمصالحات بين هؤلاء المشاهير

حصاد 2020 الفني شهد العديد من إنهاء الخلافات بين المشاهير وعقد جلسات التصالح بينهما بعد جفاء بينهما لسنوات او لفترة قصيرة، وتصدرت القائمة الفنانة اصالة نصري التي أنهت الخلافات مع عدد من أصدقائها وزملائها في الوسط الفني، فيما لم ينتظر تامر حسني واحمد السقا طويلاً على خلافهما السريع ليعلنا عن تصالحهما وعودة صداقتهما الى عهدها.

رصدنا لكم أبرز المصالحات التي تمت بين المشاهير في العام 2020:

مصالحة أحلام وأصالة نصري

النجمتان أحلام وأصالة نصري تصدرت قائمة الصلحة بين المشاهير بعد إعلانهما انهاء القطيعة التي استمرت بينهما لحوالي عامين، وجاءت صلحتهما بوساطة وتدخل من نجل الفنانة الإماراتية فاهد الهاجري ونثرت هذه الخطوة اجواء ايجابية على الوسط الفني.

أصالة نصري وطليقها ايمن الذهبي

النجمة السورية اصالة نصري كان لها هذا العام نصيب كبير من انهاء الخلافات مع المحيطين بها، فنشرت ابنتها شام الذهبي صورة عائلية ظهرت فيها والدتها مع والدها ايمن الذهبي الى جانب كل من خالد الذهبي والتوأم علي وأدم العريان، وابنة ايمن الذهبي، لتعكس اللقطة الأجواء الصلحة بين الفنانة السورية وطليقها الأول ايمن الذهبي الذي اندلعت مشاكل وخلافات بينهما منذ سنوات طويلة.

اصالة نصري أنهت ايضا خلافها مع زميلتها ميادة الحناوي من خلال أداء أغنية "كان يا مكان" في حفلها بالكويت وقالت إنها مبادرة صلح لها مع الحناوي بعد سنوات من القطيعة والخلافات وتبادل التصريحات العدائية بينهما.

أحمد السقا وتامر حسني

النجمان أحمد السقا وتامر حسني أعلنا تصالحهما سريعاً بعد خلافهما العابر والذي ظهر على الأضواء عقب تصريحات لأحمد السقا أثناء استضافته في برنامج “السيرة” مع الإعلامية وفاء الكيلاني حيث وجه عتبا لتامر حسني بكونه استغل مشاركته كضيف شرف في فيلمه الفلوس ليروج بأن العمل من بطولته، بعدها ردّ عليه تامر حسني بعدم علمه بهذا الأمر، ولاحقاً التقى النجمان الصديقان في أحد المهرجانات الفنية واحتضنا بعض وعززا من صلحتهما.

عمرو دياب وتصالحه مع طارق مدكور

النجم عمرو دياب أنهى خلافه مع الموزع الموسيقي طارق مدكور بعد سنوات من الفراق الفني، ونشر حمدي هذا العام صورة جمعته بدياب أثناء التحضير لألبومه الأخير، ليعلنا بذلك انهاء الجفاء الذي استمر بينهما 16 عاماً منذ آخر ألبوم جمعهما "ليلي نهاري".

الهام الفضالة وبثينة الرئيسي

في شهر مارس 2020، تصالحت كل من الفنانة الكويتية إلهام الفضالة والفنانة العمانية بثينة الرئيسي بعد خلاف طويل جمعهما معا، في مفاجأة أسعدت الكثير من جمهورهما، وقد أكد الثنائي على عمق علاقتهما التي كانت سببا في هذا التصالح وتجاوز أي خلاف.

ونشرت الفنانة بثينة الرئيسي حينها فيديو عبر حسابها على "سناب شات" يجمعها مع الفنانة إلهام الفضالة كشفت من خلاله تصالحهما بعد خلاف طويل لم يتم الإعلان عن أسبابه وحرصت النجمتان على التأكيد أن الخلاف بينهما بات من الماضي حيث ظهر الثنائي في الفيديو وهما يحتضنان بعضهما.

مصالحة أنغام وابنها

النجمة المصرية أنغام وضعت حداً لخلافها مع نجلها البكر عمر عارف وذلك بعد انفصالها عن زوجها الموزع الموسيقي والملحن أحمد إبراهيم حيث دخل الطرفين في مشادة كلامية بسبب معارضة الإبن لزواج والدته من الأخير.

وصالحت أنغام نجلها بالإحتفال بعيد ميلاده برفقتها على أحد الشواطئ ووجهت له رسالة معايدة قالت فيها :"يوم ٣ أكتوبر فرحت أول فرحه حقيقيه في حياتي لما شرفت حياتي يا روحي كل سنه وانت طيب يا نور عيني عمر".

مصالحة نهى نبيل وحليمة بولند

الإعلامية حليمة بولند قررت التصالح هذا العام مع الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل، بعد خلاف دام بينهما لسنوات، وبادرت الأخيرة بإرسال باقة من الورود لزميلتها لتنهي الخلاف بينهما وتتصالحان رسميًا.

ونشرت حليمة بولند حينها عبر حسابها على سناب شات صورا وفيديوهات لباقة الورد التي أهدتها لها نهى نبيل، ووجهت رسالة شكر لها حيث علقت قائلة: "اختلفنا قبل فترة لكن جمعتنا الشدائد لنشدّ من أزر بعض ونحضن بعض وكل واحدة تقول للتانية الله يردك لعيالك سالمة".

بهاء الكافي تصالح احمد الشريف

بهاء الكافي نشرت صورة لها جمعتها مع احمد الشريف في فترة صداقتهما ببرنامج "ستار اكاديمي" قبل سنوات طويلة، وارفقتها بتدوينة طويلة عبر حسابها على انستغرام ردت فيها على اسئلة الجمهور عما اذا كانت قد سامحت احمد الشريف بسبب الخلافات السابقة لهما.