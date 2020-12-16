استقبال حار ومؤثر من لجين عمران لوالديها بعد لقائهما لأول مرة منذ عام .. شاهدوا بالفيديو

لجين عمران الإعلامية السعودية قررت مشاركة الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يجمعها بأسرتها بالكامل بعد غيابهم عنها لفترة دامت لعام كامل، خلال أزمة انتشار فيروس كورونا.

لجين عمران واستقبال حار لوالديها بمنزلها

لجين عمران كشفت أنها لم تر والديها منذ عام كامل، لكنها قررت مشاركة الجمهور باحتفالها بهما بعد قدومهما لمنزلها لأول مرة منذ فترة طويلة، غابت فيها عنهما، ونشرت الإعلامية السعودية مقطع فيديو عبر تويتر لحظة استقبالها الحار بوالدها ووالدتها على أنغام أغنية مسلسل "أبي وأمي مع التحية".

وعلقت لجين عمران على الفيديو قائلة: "2020 أقسى ما فيها إنها حرمتنا من شوفة الوالد والوالدة ربي يحفظهم.. لأول مرة تمر سنة كاملة من غير شوفتهم.. واليوم الحمد لله وصلوا بالسلامة ونورت دنيتنا بوجودهم".

لجين عمران تستقبل والديها على أنغام أغنية مسلسل شهير

وأضافت لجين عمران: "قررنا أنا وأخواني نستقبلهم بأغنية كانت جزء مهم وسعيد في طفولتنا.. دوت الخليج أغنية مسلسل إلى أبي وأمي مع التحية.. تتذكروها؟"، ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا بين جمهور الإعلامية لجين عمران وشقيقتها أسيل عمران، إضافة إلى عدد من أصدقاء كل منهما.

وحرصت لجين أيضًا على نشر بعض من اللقطات المميزة وقت استقبالها لوالديها وتناولهم الطعام معًا، عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام.

لجين عمران مقدمة مهرجان دبي للتسوق

الجدير بالذكر أن الإعلامية السعودية لجين عمران من المقرر أن تكون مقدمة حفل افتتاح مهرجان دبي للتسوق الذي سيبدأ غدًا الخميس الموافق 17 ديسمبر، حيث نشرت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تحمس الجمهور بالمهرجان، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وعلقت قائلة: "يشرفني أن أكون مقدمة الحفل الافتتاحي لمهرجان دبي للتسوق مع اثنين من أروع فنانين العرب حسين الجسمي وتامر حسني"

