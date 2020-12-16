باريس ـ العمانية: تم ترميم الباخرة الاحتفالية لنابليون بونابرت التي تمثل جوهرة من جواهر التراث الفرنسي وعرضها في موقع “كابيشون” في مدينة “برست”، في الشمال الغربي، وهو فضاء رحب ورمزي بالنسبة لتاريخ البحرية الفرنسية. وتعتبر هذه الباخرة فريدة من نوعها كونها الوحيدة المحفوظة في فرنسا، بحسب إداري المتحف الوطني للبحرية في “برست”، جان-إيف بيسيليافر. وقال هذا الأخير: “الباخرة هي موناليزانا، وهي جوهرة مقتنياتنا”، معربا عن ارتياحه لعرضها في فضاء مفتوح للجميع. وتم بناء الباخرة الاحتفالية لنابليون في 1810 ووجدت مأوى لها عند انهيار الإمبراطورية في 1814 في الميناء العسكري في “برست” حيث اعتادت الرسو. وبعد ذلك غادرت المدينة في 1943 ناجية من القنابل وتم عرضها في “قصر شايو” في باريس الذي يأوي المتحف الوطني للبحرية ولم تعد إلى “برست” إلا في شهر أكتوبر 2018. وظلت التحفة طيلة 16 شهرا محفوظة في صندوق صلب لحمايتها من الضوء والسماح لها بالتكيف مع درجة الحرارة ومستوى الرطوبة في الموقع ثم جرى ترميمها وتثمينها بواسطة سينوغرافيا مرئية وصوتية. وقد شارك عشرة أخصائيين في الحفظ والترميم خلال ثمانية أسابيع في معالجة الخشب متعدد الألوان والمعدن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فرنسا ترمم الباخرة الاحتفالية لنابليون وتعرضها للجمهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.