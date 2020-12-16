المهرجان القومي للمسرح المصري يطلق «دورة الآباء» الأسبوع القادم

القاهرة ـ رويترز: بعد تأجيل أكثر من مرة هذا العام، يطلق المهرجان القومي للمسرح المصري دورته الثالثة عشرة يوم الأحد القادم والتي ستحمل اسم “دورة الآباء” تكريما لجيل المؤسسين الذي أثروا الحركة المسرحية على مدى 150 عاما الماضية. ويحمل الملصق الدعائي للمهرجان صور عشرات المسرحيين الراحلين منهم يعقوب صنوع وسلامة حجازي وسيد درويش وجورج أبيض وعزيز عيد ونجيب الريحاني وعلى الكسار ويوسف وهبي وبديع خيري وفاطمة رشدي وروز اليوسف. وقال رئيس المهرجان يوسف إسماعيل في مؤتمر صحفي أمس الأول إن الدورة ستشمل 28 عرضا لفرق البيت الفني للمسرح والمسارح المستقلة والنقابات الفنية والجامعات ودار الأوبرا وغيرها. وأضاف أن هذه الدورة الاستثنائية تأجلت أكثر من مرة حيث كان يفترض إقامتها في يوليو أو أغسطس لكنها تأجلت إلى شهر أكتوبر بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا ثم تأجلت إلى ديسمبر. وتقام عروض المهرجان في الفترة من 20 ديسمبر 2020 إلى الرابع من يناير 2021 على 14 مسرحا تابعا للدولة مثل المسرح القومي ومسرح الجمهورية ومسرح أوبرا ملك ومسرح الطليعة ومسرح المعهد العالي للفنون المسرحية ومسرح البالون ومسرح السلام. ويكرم المهرجان في دورته القادمة أسماء ثلاثة من الفنانين الراحلين هم الممثل محمود ياسين والممثل المنتصر بالله والشاعرنجيب سرور وكذلك ثلاثة من الفنانين المستمرين في العطاء هم الممثل صلاح السعدني والممثلة سهير المرشدي والمخرج عباس أحمد. وقال الممثل محمد رياض عضو اللجنة العليا للمهرجان في المؤتمرالصحفي “محمود ياسين كان أول اسم طرح للتكريم في هذه الدورة حتىقبل وفاته في أكتوبر الماضي نظرا لتاريخه المسرحي الكبير ونظرالحبه وعشقه للمسرح حتى آخر يوم في عمره”. وتشمل فعاليات المهرجان إقامة ثلاث حلقات عمل متخصصة إضافة إلى ملتقى فكري تشارك فيه مجموعة من كبار المسرحيين منهم الممثلة سميحة أيوب والمخرج سمير العصفوري والمخرج عصام السيد والمخرج خالد جلال.

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