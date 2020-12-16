وليد اللمكي: الصورة مملكة ضوئية تدهشني تفاصيلها

مهتم بتصوير الطبيعة والحياة الفطرية

كتب – خالد بن خليفة السيابي:

الطبيعة والحياة الفطرية والمعالم السياحية في السلطنة، هي من أهم العوامل التي دفعت بالمصور وليد بن حميد اللمكي لاحتراف مهنة التصوير، حيث قام بتسخير وقته للعدسة الضوئية بدءا من عام 2009م، وصال وجال في زيارات فنية اقتنص خلالها العديد من الصور الساحرة، والغاية منها إبراز معالم بلدنا الغنية بزوايا الجمال المتفرد بفخامته وهيبة حضوره.

“اللمكي” يملك في رصيده العديد من المشاركات في المسابقات والملتقيات والمعارض وأيضا له مشاركات كعضو تحكيم في أكثر من محفل فني كمسابقة ابداعات شبابية لعام 2018م.

وفي هذا الإطار يقول المصور وليد اللمكي : الصورة بالنسبة لي مملكة ضوئية تدهشني تفاصيلها الفنية، ومنذ الصغر كنت أعشق الصورة كيفما كانت وهذه الفترة تعود إلى زمن الكاميرات القديمة ونظام تحميض الأفلام باستوديوهات التصوير، ومع تقدم الوقت أصبحت أتساءل: لماذا لا استطيع أن أتقن فن التصوير؟ لماذا لا أحترف المهنة ؟ لماذا فقط أكتفي بالمشاهدة والانبهار بالصورة ؟

بعد كل هذا السيل من علامات الاستفهام قررت أن أقتني كاميرا وأطور من قدراتي وأكتسب الخبرة من خلالها، فتعرفت على اساسيات التصوير ومفاهيمه وقمت باقتناء طائرة (درون)، حيث قمت بتسخيرها لتصوير العديد من المعالم السياحية بولايتي الرستاق وركزت أيضا على كشف أسرار الحياة الفطرية، وبداخلي شغف كبير لتصوير الطبيعة التي تمتاز بها السلطنة، وبشكل دوري أقوم برحلات استكشافية للعديد من الأماكن، والغاية اقتناص مشاهد طبيعية جديدة أقدمها للمتلقي بالسلطنة أو حتى للعالم الخارجي عن طريق المعارض أو المسابقات الدولية التي أشارك بها.

وأضاف: رسالتي للمصورين أن الفن رسالة سامية ويجب أن يطور ويحفظ ويصان ونسمو به عن طريق عين العدسة التي تهدينا السلام والجمال، والعامل المساعد أن المصور اليوم يملك ذائقة وثقافة ضوئية كبيرة وتم توفير كافة السبل والوسائل لعرض أعماله ونشرها بالذات عن طريق برامج التواصل الإجتماعي التي تصل إلى أبعد مدى، وهناك أيضا دور الجمعية العمانية للتصوير الضوئي الواضح في دعم المصورين، وهذا الدعم ينعكس على المصور لتطوير قدراته ومهاراته الفنية.