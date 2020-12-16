السيمفونى يحتفل بالكريسماس فى الأوبرا.. بيتهوفن على المسرح الكبير

بمناسبة الكريسماس وأعياد الميلاد يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى حفلا بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة كلا من السوبرانو إيمان مصطفى ، الميتزوسوبرانو جولى فيظى ، التينور عمرو مدحت ، الباص رضا الوكيل مع كورال اكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينيريا وذلك فى الثامنة مساء السبت ١٩ ديسمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج العمل الشهير للموسيقار الالمانى العالمى بيتهوفن بعنوان (القداس الاحتفالى) للسوليست والكورال والاوركسترا والذى يعد من أضخم الأعمال التى ألفها بيتهوفن حيث استغرق فى تاليفه اربعة سنوات منذ عام ١٨١٩ حتى عام ١٨٢٣ وقدم لاول مره فى السابع من ابريل من عام ١٨٢٤ فى سان بطرسبورج .

والمعروف ان المؤلف العالمى بيتهوفن من أعظم عباقرة الموسيقى فى جميع العصور وأكثرهم تأثيرا حيث أبدع أعمالا موسيقية خالدة ويرجع له الفضل فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية .

وقد ولد بيتهوفن فى السابع عشر من ديسمبر عام ١٧٧٠ وتوفى فى السادس والعشرين من مارس عام ١٨٢٧ ومن أهم أعماله السيمفونية الخامسة والتاسعة .