نانسي عجرم تغازل ابنتها "ليا" في صورة جديدة.. شاهد

شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم جمهورها، بصورة تجمعها بابنتها الصغرى "ليا"، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت نانسي عجرم على الصورة :"تقول LYA Hiiiii????????" .
يذكر أن النجمة اللبنانية نانسي عجرم متزوجة من الدكتور فادي الهاشم، ولديها منه "إيلا وميلا وليا".
احتفلت نانسي عجرم، بقدوم ابنتها الصغرى "ليا"، في فبراير 2019، وطرحت بعدها أغنية تحمل اسمها، من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف، ومن ألحان نجيب عجرم، وتوزيع باسم رزق.
وانتهت نانسى عجرم من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، و ألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادي شرارة.
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