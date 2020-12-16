هاني رمزي يوجه رسالة حب إلى شعب البحرين احتفالاً باليوم الوطني

احتفل الفنان هاني رمزي ، باليوم الوطني للبحرين وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر هاني رمزي العلم البحريني وعلق قائلا: "كل عام ومملكه البحرين وملكها وشعبها بكل خير بمناسبة #العيد_الوطني_البحريني #البحرين"

ولد هاني رمزي، عام 1964 في محافظة المنيا وتخرج فى كلية التجارة جامعة القاهرة والتحق بمعهد الفنون المسرحية وكان ظهوره للمرة الاولي مع الفنان وحيد سيف في مسرحية "عايزه مليونير".

والده محام شهير، وكان لا يحبذ دخول نجله المجال الفنى فى البداية، حيث كان يرغب فى أن يستكمل مشوار العائلة التى تعمل فى مجال المحاماة والقضاء.

وقال الفنان هاني رمزي في لقاء تلفزيوني له إنه يمكن ان يشارك في اي نوع من انواع الاعلانات ما عدا إعلانات "الخمور" موضحا انه ممكن أن يوافق علي اي حملة دعائية لاي منتج وقد سبق وقام بتصوير اعلان لاحدى شركات الملابس الداخلية للرجال.

وأضاف هانى رمزى: «رغم الهجوم الشرس الذى تعرضت له بعد تقديمى لهذا الإعلان الا اننى لم اندم عليه لاننى فى النهاية أقدم منتج غير محرّم وليس به ما يعيبه لذلك أرفض تقديم إعلان عن الخمور والذى سيفقدني شعبيتي خاصة انه من الاشياء المحرمة».

كانت آخر أعمال هانى رمزى فيلم "قسطى بيوجعنى" وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، عن محصل الأقساط، وما يواجهه من مشكلات يعانيها جميع الطبقات فى مجتمعنا المصرى، ليلتقى بالفنانة مايا نصري، التى تظهر فى دور أرملة مديونة بالأقساط بعد وفاة زوجها، ليتعرف عليها هاني رمزى وتدور بينهما قصة حب.

وقدم "رمزي" عدة مسلسلات منها، اللص الذي أحبه، عصابة بابا وماما، مبروك جالك قلق، حول العالم، ألف ليلة وليلة، عريس دليفري، ابن النظام، نظرية الجوافة.