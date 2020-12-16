مبطلناش إحساس لـ تامر حسني تحقق 23 مليون مشاهدة .. فيديو

حققت أغنية مبطلناش إحساس للفنان تامر حسني 23 مليون مشاهدة بموقع يوتيوب، عبر قناة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

أغنية «مبطلناش إحساس» لـ تامر حسني، كلمات: محمد القاياتي، ألحان: محمد حمزة، توزيع: أمين نبيل ميكس: هاني محروس، ماستر: جلال حمداوي، ومدير إنتاج: هاني صليب.

الأغنية من ألبوم تامر حسني الجديد، الذي يحمل اسم «خليك فولاذي» والتي طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، البوستر الدعائي الأول له قبل أيام.

من جهة أخرى، حقق كليب «اختراع» لـ الفنان تامر حسني، والفنان محمود العسيلي، أكثر من 24 مليونًا و100 ألف مشاهدة بعد طرحه على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 28 أغسطس.

أغنية «اختراع» من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان: أحمد زعيم، توزيع وسام عبدالمنعم، أما الكليب فهو من إخراج تامر حسني نفسه.

وتعتبر أغنية «اختراع» لـ تامر حسني، ومحمود العسيلي، هي أولى أغاني ألبوم «تامر» الجديد، والذي يحمل اسم «خليك فولاذي» وينتظر طرحه خلال الفترة القليلة المُقبلة.

صدر لائحة الأكثر رواجًا على موقع "يوتيوب" بأغنية "الدنيا فيلم" التي قدمها خلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ42.

كان تامر حسني طرح عدداً من أغاني ألبومه "خليك فولاذي" على مدار الأسابيع الماضية، والتي حققت نسب مشاهدة عالية منها "مبطلناش إحساس" التي وصلت إلى 21 مليون مشاهدة، وأغنية "فجأة افترقنا" التي حققت 13 مليون مشاهدة وأغنية "نفس النهاية" التي حصدت 11 مليون مشاهدة، وبألف سلامة 14 مليون مشاهدة.