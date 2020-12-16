بعد خلافات على الوصاية.. والد بريتني سبيرز يكشف عن مفاجأة

أعرب جيمي سبيرز والد النجمة العالمية بريتني سبيرز عن حبه الشديد لابنته وانه اشتاق إليها كثيرا بعد سلسلة من الخلافات بينهما بسبب خلافات على الوصاية.

وقال جيمي لشبكة سي ان ان إنه لم يتحدث مع بريتني سبيرز منذ أربعة أشهر وانهما كانا على وفاق والعلاقة جيدة في أشهر الصيف ثم انقطعت العلاقة.

وأشار محامي جيمي والد بريتني سبيرز إلى أنه على مدار 12 عاما منذ توليه وصاية ابنته قام بحل مشاكل ونزاعات مالية وقضائية على ثروتها منها قروض وقضايا، مشيرا إلى أنه لا داعي للإطاحة به.

وكشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن النجمة العالمية بريتني سبيرز باتت ترفض وصاية والدها جيمس عليها، بينما تواصل إجراءاتها القانونية من أجل إنهاء الوصاية عليها.

وأعرب طليق المغنية الأمريكية كيفين فيديرلين عن عدم قلقه من تواجد ابنائهما معها لافتا إلى أنه واثق بأن المغنية الأمريكية سوف تحسن تربية ورعاية أطفاله.

وقال مصدر لموقع Tmz إن حالة بريتني سبيرز النفسية تعطي الحق لطليقها رفع دعوى قضائية من أجل حضانة ابنائهما ، خاصة بعد رفع وصاية والدها عليها، إلا أنه استبعد اتخاذ تلك الخطوة لأنه يرى ابنائه سعداء مع والدتهم.

كان جيمي والد النجمة بريتني سبيرز تنازل بشكل رسمي وودي عن الوصاية عليها بعد 11 عامًا وقام بتسليم تلك الشئون المالية الخاصة بالنجمة الأمريكية لصديقتها ومساعدتها.