وتوفى نور الدين الصايل اليوم عقب معاناته بفيروس كورونا المستجدفي مستشفي الشيخ زايد في مدينة الدار البيضاء.

وكتبت "سعيد" قائله: "فقدت البارحة صديق وأخ ورفيق رحلة من أنبل الاشخاص الذين عرفتهم طوال حياتي.. كان لي سندا كبيرا في مواقف كتيرة قيمةً وقامة مغربية وموسوعة ثقافية وفنية كبيرة …رحمك الله رحمة واسعة نور الدين الصايل”.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة المخرج المغربي نور الدين الصايل عقب إصابته بكورونا في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية