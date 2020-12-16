نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيدي كريم تروج لمسلسل "لؤلؤ" بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة هدي كرم لمسلسلها "لؤ لؤ" وذلك من خلال منشور عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "كرم" تعليقا قائله: "مسلسل لؤلؤ إبتداءً من ٢٧ ديسمبر على قناة on وMbc مصر".

مسلسل "لؤلؤ" بطولة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.