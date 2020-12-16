نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات تحتفل بوضع صورة فنانة إسرائيلية على برج خليفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإمارات بإحدى الفنانات الإسرائيليات والتي تسمى جال جادوت،من خلال ومضع صورتها على برج خلفية.

واحتفل صفحات الإسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذلك،حيث نشرو صور لبرج خليفة.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على هذه الصورة "مع الشهرة الدولية التي تتمتع بها النجمة الإسرائيلية "جال جادوت"، بادر القائمون على برج خليفة في دبي بعرض رسوم لها احتفالا ببدء عرض فيلمها الجديد".