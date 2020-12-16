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الإمارات تحتفل بوضع صورة فنانة إسرائيلية على برج خليفة

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أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإمارات بإحدى الفنانات الإسرائيليات والتي تسمى جال جادوت،من خلال ومضع صورتها على برج خلفية.

واحتفل صفحات الإسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذلك،حيث نشرو صور لبرج خليفة.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" على هذه الصورة "مع الشهرة الدولية التي تتمتع بها النجمة الإسرائيلية "جال جادوت"، بادر القائمون على برج خليفة في دبي بعرض رسوم لها احتفالا ببدء عرض فيلمها الجديد".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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