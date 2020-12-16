مسلسل على منصة إلكترونية.. محمد هنيدي يكشف مفاجأة عن "شركة المرعبين المحدودة"

اعلن الفنان محمد هنيدي عن تحويل فيلم شركة المرعبين المحدودة الي مسلسل يعرض على احد المنصات الالكترونية.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك":شركة المرعبين المحدودة راجعين في مسلسل السنة الجاية على منصة ديزني".

وفي سياق آخر، احتفل النجم محمد هنيدى بفوز نادى يوفنتوس الإيطالى، على برشلونة الإسباني، بنتيجة 3 - 0 على ملعب الكامب نو، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، أمس الثلاثاء، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ونشر "هنيدي"، عبر حسابه على "تويتر"، صورة معدلة عن طريق برنامج فوتوشوب حيث يظهر بجوار النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، قائد فريق يوفنتوس الإيطالى وكتب قائلًا "‏مبرووك لليوفي ومبروك للصديق العزيز رونالدو ‎#اجلد".