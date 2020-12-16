محمد محسن يشارك في تحدٍ محسود.. شاهد

شارك المطرب محمد محسن في تحدي أغنية "محسود" الذي أطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه، ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

ونشر محسن مقطعًا من غنائه الأغنية عبر حسابه على تويتر وكتب "أنا قبلت التحدي".

وتصدر هاشتاج "محسود" أحدث أغنيات النجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من طرح برومو الأغنية والذي تصدر هو الآخر تريند موقع الفيديوهات يوتيوب فور طرحه.

"محسود" كلمات تركي آل الشيخ، لحن خالد عز، وتوزيع عادل حقي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وستصدر ضمن ألبوم "يا أنا يا لأ" والذي سيطرح قريبًا عبر خدمة "فودافون ميوزيك".

ووجّه الهضبة رسالة لجمهوره عبر صفحاته وحساباته عبر مواقع التواصل المختلفة، وطلب منهم غناء أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم.

ونشر عمرو دياب مقطعًا من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها أمس، وعلّق عليها قائلاً: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".

وأحيا الهضبة مؤخرًا حفلًا خاصًا بقصر عابدين في حضور نخبة من نجوم الإعلام والفن والمجتمع، وغنى خلاله لأول مرة مقطعًا من أغنية "محسود".