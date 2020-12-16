مفيش جدول.. أمير المصري يكشف لـ"دوت الخليج" سبب قلة أعماله في مصر

قال الفنان امير المصري إن سبب عدم تواجده في أعمال كثيرة في مصر؛ هو عدم وجود جدول محدد للاعمال التي تعرض عليه.

واوضح في تصريحات لـ"دوت الخليج" ان هناك مسلسل مهم عرض عليه هذا العام ولكنه لم يستطع ان يتواجد به لانهم ارادوه 6 شهور دون ان يعرف متى سيبدأ التصوير او ينتهى منه، واكد انه حاليا تعاقد على التواجد في فيلم سيصور العام القادم، ويتواجد ايضا في عمل مسرحي ومسلسل.

وتصدر الفنان أمير المصري، مؤشرات البحث جوجل، خلال الأيام الماضية؛ وذلك بعد حصول فيلمه "ليمبو" على عدة جوائز بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشر أمير المصري، تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وجه من خلالها الشكر إلى الناقد السينمائي الإنجليزي بيتر برادشو، بعد مقاله في صحيفة الجارديان أشاد فيه بصناع فيلم التيه - limbo.

وكتب أمير المصري في أول تغريدة له بعد حصول فيلمه «التيه - limbo» على جائزة الهرم الذهبي بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، قائلًا: «شكرا لك بيتر برادشو، لا يمكن أن أكون أكثر فخرًا بفريقنا الصغير».

وفاز الفيلم البريطاني "التيه - limbo" للمخرج بن شاروك، بطولة أمير المصري، بجائزة الهرم الذهبي لأحسن فيلم، وذلك ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وأعلن ذلك في حفل ختام الدورة 42 المقام حاليا في دار الأوبرا المصرية.

الفيلم شهد المهرجان عرضه الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتدور أحداثه حول «عمــر» عــازف شــاب وواعــد، أجبرتــه الظــروف عــلى الابتعــاد عــن أسرتــه الســورية، وهــو الآن معــزول في قريــة أســكتلندية بعيــدة ينتظــر البت في طلب اللجــوء السياسي الــذي قدمه، ومعه مجموعــة ممــن ينتظرون الأمـل مثلـه.

ورغــم جدية موضوعه وتناوله قضيته بعمــق، لا يخلو هــذا الفيلـم البديــع والمختلف مــن لمحـات كوميديــة ســاخرة تفجــر الضحــكات في الوقــت الــذي يثــير وضــع هــؤلاء اللاجئــين التعاطــف والشــفقة وأحيانا الدموع. طــرح ســينمائي متميــز عــلى مستوى المضمــون والبنــاء الدرامــي ومتفــوق عــلى المســتوى التقنــي في التصويــر والمونتــاج والأداء التمثيــلي مــن جانــب الجميــع، ســواء مســئولي معســكر العــزل أو اللاجئــين.