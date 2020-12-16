بعد استضافتها موسيماني.. حقيقة إصابة إسعاد يونس بفيروس كورونا

نفى معد ببرنامج "صاحبة السعادة"، للفنانة والإعلامية اسعاد يونس، في تصريحات لـ "دوت الخليج"، اصابتها بفيروس كورونا، واكد ان كل فريق البرنامج بخير، بعدما اعلن موسيماني مدرب النادي الاهلي اصابته بفيروس كورونا، وكانت قد استضافته الفنانة منذ ايام.
وأعلنت الإعلامية اسعاد يونس عن استضافتها لـ بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي فى برنامجها " صاحبة السعادة " ونشرت صورة لها معه من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام ".
وعلقت اسعاد يونس قائلة " لكل عشاق الكرة انتظروا بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي يوم الإثنين الساعة ١١ مساءً فقط و حصريًا ".
وعلى الجانب الآخر، عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق.
شهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة مصر المقاصة.
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