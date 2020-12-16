نشر الفنان مصطفى قمر صورة جديدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهر مصطفى قمر في الصورة برفقه نجله إياد، وعلق عليها : "Happy birthday Edoooooooo ???????????????????????????????? كل سنة وانت طيب يااياد يااطيب قلب في الدنيا ياابني وسندي واول فرحتي وعقبال مليون سنة صحة وسعادة وستر بحبك قوي ياايدووووووو ????????????????????????????????????????????????????????????????????"

يذكر أن آخر أعماله هو البوم طرحه مؤخرا بعنوان "لمن يهمه الأمر 2" الذى يضم 7 أغان وهى "مسافر" و"عجوز فى المدينة"و"دقى عودك" و"حبك على جبينى" و"سوسنة" و"حنونة" و"هغنيلك".

وأحيا النجم مصطفى قمر واحدة من أقوى حفلاته هذا العام وفى مشواره الغنائى في مدينة الجونة على هامش المهرجان، والتي أقامته الشركة المالكة لتيك توك بحضور عدد ضخم من نجوم الفن والشخصيات العامة.

وكان من ضمن الحضور: يسرا واسر ياسين والهام شاهين وشيرين رضا وتامر حبيب وبوسى شلبى واحمد حاتم واحمد داوود وعلا رشدى وبسمة ومحمد العدل ورجل الأعمال نجيب سويرس وغيرهم من النجوم المتواجدون في مهرجان الجونة . و ضم الحفل عدد من الفقرات ولكن مع صعود النجم مصطفى قمر على خشبة المسرح امتلىء على آخره وبعد الأغنية الرابعة جاء له تليفون من سميح سويرس بإنهاء الحفل بسبب تزايد أعداد الحاضرين وخوفا عليهم من الكورونا.

وبالفعل أنهى قمر الحفل بعد غناء حوالى 6 اغانى فقط احتراما للقوانين وخوفا على الحاضرين من فيروس كورونا، وقدم أغنية لايف بدون مزيكا مع الجمهور خلال الحفل، وقدم عددا من الأغانى فى الحفل والذى تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها "جات تصالحنى" وغيرها



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سندي وأول فرحتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد ابنه إياد.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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