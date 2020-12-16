الحمل والطلاق.. آخر أخبار عمرو دياب ودينا الشربيني

نشر دوت الخليج على مدى اليومين الماضيين عددا من الأخبار التي ترصد تطور علاقة دينا الشربيني وعمرو دياب بعد الانفصال.

ما زال الخلاف بين عمرو دياب ودينا الشربيني قائما، دون أن يستطيع أحد تأكيد سبب الخلاف، وإن كان موضوع حمل دينا الشربيني هو الأكثر منطقية لتطور الأحداث بين الثنائي.

لاقى خبر انفصال الفنانة دينا الشربيني عن زوجها النجم عمرو دياب ، اهتمام نجمات الفن والمشاهير اللاتي أعربن عن حبهن لـ "دينا" ودعمهن الشديد لها.

حالة كبيرة من الجدل أثيرت في الفترة الحالية، بسبب علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني، وتردّدت أقاويل حول وجود خلافات بينهما بسبب الحمل، وانتشرت أخبار حول حمل «الشربيني» فعلًا، ما نتج عنه أزمتها مع الهضبة.

لاقى التقرير الذي نشره دوت الخليج عن انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني بسبب رفض عمرو دياب حمل دينا الشربيني الفعلي، أو حتى رغبتها في الحمل، اهتماما كبيرا من رواد السوشيال ميديا.