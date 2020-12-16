إبراهيم عيسى يعلن استعداده للحصول على لقاح كورونا ويطالب وزيرة الصحة بجرعة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب الصحفى والإعلامى إبراهيم عيسى، استعداده للحصول على لقاح فيروس كورونا الصينى الذى تعاقدت عليه مصر مؤخرا، وحصلت على أولى الجرعات، حيث وجه عيسى حديثه إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وطالبها بالحصول على لقاح كورونا.

وقال عيسى، خلال برنامجه "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، "مستعد لتلقى اللقاح من بكرة حتى أثبت لكم أن وراء تلقى اللقاح إيمان بالعقل وبالمنطق والعلم، وأرجو جهات الدولة أن توافق على تلقي اللقاح حتى يكون هذا الكلام واقعيا وصادق"

وأضاف عيسى، هناك تحايل من البعض على قرارات لجنة إدارة أزمة كورونا، برئاسة مجلس الوزراء، وهو ما يعنى أن هناك دور للثقافة والإعلام لزيادة الوعى.

