الأغاني الأكثر شهرة وإثارة للجدل في 2020 .. "بالبنط العريض" تتصدر القائمة

شهد عام 2020 نجاحًا كبيرًا لعدد من الأغاني التي طرحها نجوم الغناء في الوطن العربي، والتي كان نجاحها بسبب انتشارها الواسع بين الجمهور أو لإثارتها الجدل، وفيما يلي أبرز الأغاني التي لاقت شهرة واسعة في العام الذي أوشك على الإنتهاء.

بالبنط العريض

الأغنية التي طرحها الفنان الإماراتي حسين الجسمي قبل أشهر لاقت نجاحًا كبيرًا بين المتابعين، والنجوم أيضًا الذين أعادوا نشرها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعلوا معها سواء بإعادة غنائها أو الرقص عليها، والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر توما.

عدى الكلام

الفنان المغربي سعد لمجرد طرح أيضًا أغنية "عدى الكلام" باللهجة المصرية لأول مرة، وأكد حينها أنه انتظر لحظة الغناء باللهجة المصرية منذ فترة طويلة، وذلك بسبب حبه لجمهوره المصري منذ نجاح أغنية "انت معلم"، والأغنية لاقت نجاحًا كبيرًا بين الجمهور المصري بشكل خاص والعربي بشكل عام، وهي من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي وقام بالتوزيع الموسيقي توما.

وتصدرت الأغنية الترند لعدة أيام متتالية لكنها أيضًا أثارت الجدل حيث اتهم لمجرد بسرقة الكليب من فيلم "the greatest showman"، إلا أنه رد حينها وقال إن الكليب مستوحى من أجواء السيرك وبه عدة شخصيات ومنها الشخصية الأولى المستوحاة من شخصية الفيلم بالفعل، وتشبه روحها وإطلالتها، وقال إنه أراد تقديم أجواء كوميدية بالكليب، ولم يستعن بالجمهور في السيرك بسبب أزمة كورونا.

أماكن السهر

الهضبة عمرو دياب طرح أكثر من أغنية خلال عام 2020 لكن أغنية "أماكن السهر" حققت نجاحا كبيرا خاصة وأنها الكليب الأول الذي جمع بينه وبين دينا الشربيني، قبل أزمة خلافهما، إضافة إلى وجود عدد من أصدقائه أيضًا.

كليب الأغنية تم تصويره بالساحل الشمالي بمصر، واستعرض الهضبة ودينا رومانسيتهما بشكل عفوي خلال كليب الأغنية، وظهرا وهما يرقصان ويمازحان بعضهما البعض بالإضافة إلى قضائهما أفضل الأوقات وسط أصدقائهما خلال إجازة الصيف.

هنغني كمان وكمان

إليسا أيضًا فاجئت جمهورها تزامنًا مع فترة الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، بطرح أغنيتها الجديدة "هنغني كمان وكمان" والتي شهدت عدة مفاجآت في طريقة تصويرها، وكانت أبرز مفاجأة لها في الأغنية، مشاركة الفنانة هيفاء وهبي الفيديو كليب والذي صور عن طريق برامج البث المباشر لكي يتلائم مع أجواء الحجر المنزلي، وظهرت هيفاء وإليسا بملابس المنزل وهما يسمعان الأغنية لأول مرة قبل أن يتفاعلا ويرقصا على أنغامها، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

مليونير

مسلسل "بـ100 وش" لم يكن نجاحه على مستوى فكرته وأداء أبطاله والكوميديا غير التقليدية التي نالت إعجاب الجمهور، بل أيضًا بأغنية تتر المسلسل الذي غناه فريق المهرجان الشعبي الشهير "المدفعجية" مع كل من نيللي كريم وآسر ياسين.

وتصدرت الأغنية ترند مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد عرض العمل في رمضان الماضي، وباتت بعدها من أشهر الأغاني في 2020 والتي ارتبطت أيضًا بحفلات الزفاف.

كورونا فيروس

نجاح كبير حققته أغنية "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، والتي أخرج الكليب الخاص بها محمد سامي، ولاقى كليب الأغنية تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي رمضان بسبب مضمون الأغنية أو الرقصات الجديد التي قدمها الفنان المصري في الكليب، خاصة في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا.

العشم

من ضمن الأغاني التي لاقت نجاحًا لافتًا أيضًا كانت تتر مسلسل "البرنس" بعنوان "العشم" والتي غناها المطرب أحمد سعد، وكلمات عادل السيد، ألحان تامر كروان، والمسلسل نفسه من بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإخراج محمد سامي.

سالمونيلا وبنت الجيران

أيضًا شهد عام 2020 انتشار كبير لأغنية "سالمونيلا" لتميم يونس، التي لم تحقق النجاح بقدر تحقيقها الجدل بين الجمهور، واتهمها البعض بإهانة النساء، وهو ما دفع مغنيها إلى حذفها من مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بعد الجدل الذي حققته.

الجدل نفسه حققته أغنية بنت الجيران التي غناها حسن شاكوش وعمر كمال، بداية العام، والتي تصدرت اهتمامات الجميع ولاقت انتشارًا واسعًا، لكنها أيضًا أثارت الجدل بين مطربي الأغنية ونقابة الموسيقيين بسبب بعض كلماتها.